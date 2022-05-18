У Херсоні окупанти викрали співробітника «Суспільного»

Олексія Воронцова окупанти викрали 16 травня з помешкання у Херсоні

Наразі невідомо, де перебуває працівник медіа

У понеділок, 16 травня, у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти викрали інженера «Суспільне Херсон» Олексія Воронцова.

Чоловіка викрали з його помешкання. Про це керівництву компанії повідомила дружина Олексія. Де зараз перебуває працівник «Суспільного» – невідомо.

«Суспільний мовник звертається до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно та усіма можливими способами сприяти поверненню Олексія Воронцова», – йдеться повідомленні компанії.





Наразі компанія скерувала повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ та до Херсонської окружної прокуратури Херсонської області.

Нагадаємо, з 2 березня 2022 року команда «Суспільне Херсон» працює віддалено і є українським медіа у регіоні, яке продовжує правдиво інформувати жителів тимчасово окупованих територій.

Станом на зараз приміщення «Суспільне Херсон» контролює окупаційна влада РФ. Зі сторони окупантів неодноразово були спроби пошуку справ працівників філії з метою вербування, допитів та отримання інформації.

Нагадаємо, Росія викрала понад мільйон українців, ООН не має до них доступу.