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    Кримінал

    У Херсоні окупанти викрали співробітника «Суспільного»

    Олексія Воронцова&nbsp;окупанти викрали 16 травня з помешкання у Херсоні<br /><br /> - У Херсоні окупанти викрали співробітника «Суспільного»
    Олексія Воронцова окупанти викрали 16 травня з помешкання у Херсоні

    фото: Суспільне.Херсон

    Наразі невідомо, де перебуває працівник медіа

    У понеділок, 16 травня, у тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти викрали інженера «Суспільне Херсон» Олексія Воронцова.

    Чоловіка викрали з його помешкання. Про це керівництву компанії повідомила дружина Олексія. Де зараз перебуває працівник «Суспільного» – невідомо.

    «Суспільний мовник звертається до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно та усіма можливими способами сприяти поверненню Олексія Воронцова», – йдеться повідомленні компанії.


    Наразі компанія скерувала повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ та до Херсонської окружної прокуратури Херсонської області.

    Нагадаємо, з 2 березня 2022 року команда «Суспільне Херсон» працює віддалено і є українським медіа у регіоні, яке продовжує правдиво інформувати жителів тимчасово окупованих територій.

    Станом на зараз приміщення «Суспільне Херсон» контролює окупаційна влада РФ. Зі сторони окупантів неодноразово були спроби пошуку справ працівників філії з метою вербування, допитів та отримання інформації.

    Нагадаємо, Росія викрала понад мільйон українців, ООН не має до них доступу.

    Теги: росія окупанти телебачення війна викрадення Україна Херсон окупація #stoprussia
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    У Херсоні окупанти викрали співробітника «Суспільного»