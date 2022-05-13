Україна заборонила в'їзд 13 іноземним журналістам

Журналісти отримували від російських кураторів гроші за свою роботу

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Служба безпеки України викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення країни-агресорки.

Зазначається, що ці представники іноземних засобів масової інформації готували матеріали для кремлівських пропагандистів, а також публікували дезінформацію з фронтів. Їм заборонено в’їзд до України терміном на три роки. Про це повідомили в Службі безпеки.

Крім того, спецслужба:

нейтралізувала понад десяток ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів;

викрила сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів;

заблокувала понад 5,5 тис. акаунтів та облікових записів.

Працівники СБУ також викрили розгалужену агентурноу мережі спецслужби РФ, якою керували з анексованого Криму. До її складу входили псевдожурналісти, а також «експерти», які отримували від російських кураторів гроші за свою роботу. Наразі головний редактор, який координував діяльність групи, переховується на тимчасово окупованій території. Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру.

Тим часом українські журналісти отримали спеціальну відзнаку Пулітцерівської премії.

Нашадаємо, що Держспецзв’язку пояснило, чому відключило «Прямий», «Еспресо» і «П’ятий» з ефіру. Телеканали вимкнули з ефіру 4 квітня.

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