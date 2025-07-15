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Виписував мільйонні премії. Справу ексглави облгазу Фірташа скеровано до суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Виписував мільйонні премії. Справу ексглави облгазу Фірташа скеровано до суду
За даними слідства, Шульга порушив норми статуту та положення про наглядову раду акціонерного товариства
фото з відкритих джерел

Ексголова правління «Івано-Франківськгаз» видав наказ про преміювання самого себе на суму 1,24 млн грн за місяць

Бюро економічної безпеки вручило обвинувальний акт колишньому голові правління акціонерного товариства «Івано-Франківськгаз» у заволодінні коштами компанії в особливо великих розмірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕБ.

Підприємство забезпечує розподіл газу споживачам на території Івано-Франківської області та було підконтрольне підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу. Згідно з матеріалами справи, мова про Віталія Шульгу.

Слідством встановлено, що експосадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, видав необґрунтований наказ про преміювання самого себе на суму 1,24 млн грн за місяць. Це підтвердила Державна аудиторська служба та низка судових експертиз.

«Таким чином він порушив норми статуту та положення про наглядову раду акціонерного товариства, а також рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства». В результаті акціонерному товариству було завдано збитків в особливо великих розмірах», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, Шульга отримав підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, у травні 2023 року Віталія Шульгу разом з очільниками інших облгазів, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, звинуватили у розкраданні газу на мільярди гривень. Експосадовець оскаржував своє звільнення з АТ «Івано-Франківськгаз», намагаючись через суд стягнути 13,6 млн грн за невикористані відпустки та вихідну допомогу.

Як повідомлялося, протягом 2023 року «Нафтогаз» повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.

До слова, австрійський суд ухвалив рішення, згідно з яким український бізнесмен Дмитро Фірташ не може бути екстрадований до Сполучених Штатів у межах тривалого судового процесу, пов’язаного зі звинуваченнями у корупції.

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Теги: Дмитро Фірташ Івано-Франківщина премія підозра

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