Монатік і Ротару: хто з українських артистів поїхав у Росію на Пісню року

Софія Ротару виступила на Пісні року в Москві

Концерт відбувся 5 грудня у Москві

У концерті російського шоу «Пісня року» взяла участь велика кількість скандальних українських виконавців та російських гастролерів.

Серед них Ані Лорак, Світлана Лобода, Таїсія Повалій, Монатік, Йолка, Артур Пірожков, гурт Artik & Asti і Софія Ротару.

Про виступ у Москві Ротару сама повідомила у своєму інстаграмі, поділившись фото та відео в Instagram-Stories.

Через пандемію коронавірусу співачка довгий час не проводила концертів, але погодилась приїхати в Москву на «Пісню року».

На концерті Софія Ротару з'явилась у двох образах. Для першого вона вдягнула червону сукню з рюшами, у якій виконала відому українську пісню «Червона рута».

Для іншого образу співачка приміряла чорні широкі штани та блузку із золотистою бахромою.

Прихильники зустрічали Ротару оплесками і надсилали їй свої компліменти та побажання в соцмережах.

Варто зазначити, що вперше за довгий час Софія Ротару приїздила до Росії ще рік тому. Тоді вона також виступала на «Пісні року», але потрапила під шквал критики.

Телеверсію фестивалю «Пісня року - 2020» росіяни побачать 1 і 2 січня в ефірі телеканалу «Росія 1».

У листопаді стало відомо, що Ротару повернеться у Росію на зйомки музичної премії «Пісня року», а також виступить на фестивалі «Легенди Ретро FM». Тоді публіцист Анатолій Вассерман заявив, що частина заробітку Ротару піде на спонсорування «київських терористів».

У 2018-му артистка відмовилася виступати у Росії, нібито через те, щоб «щоб не розпалювати ситуацію і не провокувати радикально налаштованих співвітчизників».

Раніше глава соціального комітету Ради Федерації Валерій Рязанський закликав росіян не ходити на концерти Ротару. У свою чергу, продюсер Йосип Пригожин назвав співачку «заручницею політичних обставин», а її повернення пояснив тим, що вона не хоче «прощатися з активним життям».

17 листопада стало відомо, що Ротару приїде в Москву на зйомки музичної премії «Пісня року», а також виступить на фестивалі «Легенди ретро FM». Артистка розглядає і пропозиції виступити на новорічних корпоративах.

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