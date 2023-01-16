Депутати придумали, як гарантувати повернення валютної виручки при експорті зерна

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №8166-д про запровадження спеціальних експортних процедур

Законопроєкт №8166-д покликаний побороти проблему неповернення валютної виручки при експорті зерна. Про це йдеться на Урядовому порталі.

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Як сказано у пояснювальній записці до документу, він передбачає наступне створення механізму для забезпечення своєчасного надходження валютної виручки за експортними операціями та регулювання платіжного балансу України при експорті окремих сільськогосподарських товарів з України.

Зокрема:

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на період дії воєнного, надзвичайного стану Кабінет міністрів має право запроваджувати режим експортного забезпечення щодо операцій з експорту товарів, включених до товарних позицій 1001, 1003, 1005, 1201, 1205, 1206, 1512, 2306 згідно з УКТ ЗЕД;

експорт товарів, щодо яких запроваджено режим експортного забезпечення, можуть здійснювати виключно платники ПДВ, чия реєстрація не є призупиненою;

умовою вивезення у митному режимі експорту товарів, щодо яких застосовано режим експортного забезпечення, є наявність позитивної історії щодо повернення валютної виручки за результатом попередніх шести місяців.

Як повідомив народний депутат від фракції «Голос», перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram, законопроєкт 8166-д про «гарантії повернення валютної виручки при експорті зерна» було підтримано 231 народним обранцем.

Так, законопроєкт №8166-д був покликаний замінити проєкт закону №8166. У документі були враховані ключові пропозиції аграрних асоціацій, проте як і базовий, він спрямований на те, щоб забезпечити повернення валютної виручки та регулювання платіжного балансу України при експорті окремих сільськогосподарських товарів шляхом запровадження режиму експортного забезпечення.

Плюс законопроекту в тому, що він дає право легальному агробізнесу експортувати без будь-якого додаткового регулювання в межах встановленого ліміту. Щомісячно можна експортувати на подвоєну суму середньомісячного повернення валютної виручки в країну, розраховану за попередні пів року. Поставки можна здійснювати за поточною процедурою, без будь-якого додаткового регулювання.

Нагадаємо, у протоці Босфор сіло на мілину вантажне судно, що виплило з України. Турецька влада направила на місце інциденту вісім суден для проведення рятувальної операції.