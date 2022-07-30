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Дружина дивно відреагувала на дзвінок окупанта з полону (відео)

Надія Карбунар
Вчора, 17:47 glavcom.ua
Дружина дивно відреагувала на дзвінок окупанта з полону (відео)
Окупант був змушений умовляти дружину поспілкуватися
фото: скріншот із відео

Росіянка заявила, що на роботі та попросила перетелефонувати пізніше

Російський окупант, який воював проти України та потрапив у полон до українських захисників, був змушений умовляти дружину поспілкуватися з ним телефоном. Відповідаючи на дзвінок чоловіка, росіянка запропонувала зателефонувати їй після 21:00 – мовляв, вона на роботі. Відео діалогу російського подружжя з’явилося у соцмережах.

Окупант був змушений умовляти дружину поспілкуватися.

«Я готова поговорити, якщо можна, після дев'ятої вечора, я на роботі», – сказала дружина полоненого росіянина.

Водночас сам військовий РФ не повірив, що дружина відмовляється з ним розмовляти. «Вона не зрозуміла трохи, чоловік у полоні», – припустив він.

Проте жінка повідомила, що в курсі ситуації.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео, на якому окупант намагався похвалитися взятим в полон українським бійцем. Натомість отримав гідну відповідь.

 

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