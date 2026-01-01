Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Здоров'я

В розділі

Активність Сонця з 3 по 4 листопада 2026 року
Прогноз магнітних бур на 3-4 листопада: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко Сьогодні, 05:00
Використати отримані кошти можна буде до 1 грудня 2027 року
До 95 тис. грн одноразової виплати: хто з ветеранів отримає державну допомогу
Виплати здійснюватимуться до 1 листопада 2027 року
Наталія Порощук Вчора, 16:49
Лабораторна перевірка якості питної води проводиться в столиці регулярно
Епідемія холери в Києві? Центр протидії дезінформації спростував фейки
Київський міський центр контролю та профілактики хвороб: оцінювання ризиків – звична профілактична робота, а не прогноз епідемії
Вікторія Літвінова 1 листопада, 22:45
Активність Сонця з 1 по 2 листопада 2026 року
Прогноз магнітних бур на 1-2 листопада: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 1 листопада, 05:00
Гейлі Юрен із пацієнтом
В Україні медики випробовують новий підхід до лікування поранених – NYT
До 40% поранених військових стикаються з важкими інфекціями, які можуть призвести до ампутацій та смерті
Надія Карбунар 31 жовтня, 22:25
Активність Сонця з 30 по 31 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 30-31 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 30 жовтня, 07:36
Активність Сонця з 29 по 30 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 29-30 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 29 жовтня, 05:00
Російські атаки на фармацевтичну інфраструктуру спричиняють перебої з постачанням окремих ліків
Російські удари по складах ліків: МОЗ оцінив загрозу дефіциту в Україні
У міністерстві повідомили про тимчасові перебої з постачанням окремих препаратів та пояснили, як уряд намагається запобігти їх нестачі
Дмитро Олізаренко 28 жовтня, 18:51
Лікарі Київської міської клінічної лікарні № 1 проводять унікальну одномоментну трансплантацію комплексу «серце-печінка»
У Києві медики здійснили унікальну трансплантацію та врятували батька немовляти
Операція тривала близько 15 годин
Ірина Міллер 27 жовтня, 16:13
Медики попереджають про випадки одночасного зараження кількома вірусами, а постачання вакцин проти грипу затримується
Захворюваність на ГРВІ зростає: лікарі назвали особливість нового сезону
За три тижні понад 307 тис. українців захворіли на респіраторні інфекції
Дмитро Олізаренко 27 жовтня, 15:41
Активність Сонця з 27 по 28 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 27-28 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 27 жовтня, 05:00
«Гардасил 9» захищає і жінок, і чоловіків
«Наявність такого щеплення – ознака хорошого тону». Що треба знати про вакцину, яку МОЗ зробив обов'язковою Здоров’я нації
В Україні з початку року діє обов’язкова вакцинація проти вірусу папіломи людини. Як це працює?
Наталія Сокирчук 25 жовтня, 13:10
Активність Сонця з 25 по 26 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 25-26 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 25 жовтня, 05:00
У неділю українці зможуть поспати на годину довше
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Зміна часу в останню неділю жовтня супроводжується зниженням ризику серцевого нападу в понеділок
Христина Жиренко 24 жовтня, 09:30
Міський голова Харкова (у центрі) звернув увагу на проблеми медичної інфраструктури в умовах війни
Доступність медичних послуг на прифронтових територіях. Результати круглого столу
Асоціація прифронтових міст та громад узагальнюватиме відповіді органів влади, координуватиме подальшу роботу
Дарія Демяник 23 жовтня, 11:02
Активність Сонця з 23 по 24 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 23-24 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 23 жовтня, 05:00
Активність Сонця з 21 по 22 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 21-22 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 21 жовтня, 05:00
Активність Сонця з 19 по 20 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 19-20 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 19 жовтня, 05:00
Активність Сонця з 17 по 18 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 17-18 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 17 жовтня, 05:00
Активність Сонця з 15 по 16 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 15-16 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 15 жовтня, 05:00
Активність Сонця з 13 по 14 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 13-14 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 13 жовтня, 05:00
Лапій пояснив, що розробка препаратів для захисту від РСВ тривала десятиліттями
Препарат, який врятує недоношених дітей. Від чого захищає «Бейфортус», який Україні дали безплатно
Лікарів в Україні виявилися неготовими до застосування «Бейфортусу», каже Федір Лапій
Наталія Порощук 12 жовтня, 14:17
Активність Сонця з 11 по 12 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 11-12 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 11 жовтня, 05:00
Епідеміологічний сезон тільки розпочався наприкінці вересня, тож фахівці лише почали активне спостереження за респіраторними інфекціями
Кашель нізвідки: українці масово скаржаться на дивні симптоми
Недужі скаржаться на дивні респіраторні симптоми, які не підтверджуються як Covid-19 чи грип
Надія Карбунар 10 жовтня, 20:15
Україна отримала «Бейфортус» у дозуванні 100 мл. Препарат якісний, термін придатності в порядку, але є нюанси…
Україна отримала «Бейфортус». Для чого потрібен препарат, який коштує 400 євро, але нам дістався безплатно Здоров’я нації
«Багато лікарів в Україні виявилися неготовими до застосування цього препарату»
Наталія Сокирчук 10 жовтня, 18:05
Активність Сонця з 9 по 10 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 9-10 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 9 жовтня, 05:00
У столиці обговорили проблеми Програми медгарантій
У столиці обговорили проблеми Програми медгарантій
«Нерівні правила порушують принцип чесної конкуренції»
Христина Жиренко 8 жовтня, 15:48
Активність Сонця з 7 по 8 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 7-8 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 7 жовтня, 05:00
В Іркутській області Росії після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту госпіталізували 189 людей
Підозра на чуму у РФ. Центр громадського здоров'я оцінив ризик для України
За даними Центру, в Україні випадки чуми серед людей не реєструються понад сто років
Наталія Порощук 6 жовтня, 19:27
На доступність ліків впливають пошкодження складів та проблеми з логістикою
МОЗ відповів, чи загрожує Україні дефіцит ліків
У серпні та вересні в окремих регіонах виникали перебої з деякими препаратами
Ірина Сторожук 5 жовтня, 18:19
Департамент охорони здоров'я міста Києва закликає мешканок столиці не відкладати профілактичні обстеження
У Києві знизилася смертність від раку молочної залози: офіційні дані
Частка випадків, діагностованих на III–IV стадіях, знизилася до 20,5%
Ірина Міллер 5 жовтня, 16:17
Активність Сонця з 5 по 6 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 5-6 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 5 жовтня, 05:00
Активність Сонця з 3 по 4 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 3-4 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 3 жовтня, 05:00
Активність Сонця з 1 по 2 жовтня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 1-2 жовтня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 1 жовтня, 04:00
Кардіохірург Довгалюк Аркадій поруч з Миколою та його мамою
Нове серце і мрія про велике Lego. Зворушлива історія порятунку шестирічного хлопчика з Буковини
Звістка, що для сина знайшлося донорське серце, викликала в матері одночасно радість і тривогу
Данило Муринський 29 вересня, 19:21
Історії пацієнтів, яких у Києві врятували кардіохірурги
«Я не міг дихати й спати». Зворушливі історії хлопчика та ветерана після полону, які отримали нові серця
На заході в Центрі кардіології лікарі розкрили деталі боротьби за пацієнтів, які пережили зупинку серця та складну доставку органів в умовах війни
Данило Муринський 29 вересня, 15:45
Активність Сонця з 29 по 30 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 29-30 вересня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 29 вересня, 05:00
Активність Сонця з 27 по 28 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 27-28 вересня: якою буде сонячна активність
Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес
Христина Жиренко 27 вересня, 05:00
Мама Анна разом з немовлятами
Унікальні пологи: у Рівному двійнята народилися з різницею у понад три доби
«Вони більш-менш однаково спокійні. Вночі гарненько сплять собі», – каже мама Анна
Надія Карбунар 26 вересня, 17:15
Дрони стали постійною складовою війни в Україні
«Дронофобія»: український лікар описав новий наслідок війни
Пацієнти зі страхом перед безпілотниками звертаються до військового госпіталю в Києві з 2023 року
Вікторія Літвінова 26 вересня, 07:20

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
20K
Втеча колишнього генпрокурора Кравченка за кордон. З’явилися результати службового розслідування
15K
Кремль заявив про неможливість відновлення транзиту газу через Україну
11K
В.о. генпрокурора дав хід кримінальній справі проти одного з головних фігурантів операції «Карфаген»
9921
Польща визначила свого представника на саміті G20 у 2027 році

Новини

Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua