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Експерти назвали шість несподіваних причин починати свій ранок з кави

Діана Гасюк
glavcom.ua
Експерти назвали шість несподіваних причин починати свій ранок з кави
фото з відкритих джерел

Дослідження показують, що споживання кави може знизити ризик виникнення різних захворювань

Кава – це енергетичний еліксир, який не лише спокушає наші смакові рецептори. З огляду на це, користь для здоров’я від вживання кави виходить далеко за рамки задоволення та заряду енергії. 

Кофеїн стимулює ЦНС (центральну нервову систему). Коли кофеїн потрапляє у мозок, він сигналізує йому запустити більше нейронів, тим самим посилюючи енергетичний метаболізм у всьому мозку. 

Кава підвищує пильність і концентрацію

Користь чорної кави полягає у вмісті в ній кофеїну. Як і будь-яка кава, вона містить кофеїн – природний стимулятор, який блокує аденозин, допомагаючи вам залишатися активними та бадьорими. Однак його простота означає, що він забезпечує цю перевагу без додавання цукру та жирів, які містяться в спеціальних кавових напоях, ділиться експерт.

Кава покращує фізичну працездатність

 Коли справа доходить до фітнесу та фізичних вправ, кава може стати вашим союзником. Кофеїн у каві підвищує рівень адреналіну, дозволяючи вам розширювати свої фізичні межі під час тренувань, підвищуючи витривалість і допомагаючи досягти ваших фітнес-цілей.

Кава має велику кількість антиоксидантів

Кава є скарбницею антиоксидантів, таких як хлорогенова кислота. Ці сполуки допомагають боротися з окислювальним стресом, зменшують запалення та підтримують здоров’я в цілому.

Кава може допомогти контролювати вагу

 Для тих, хто збирається контролювати вагу, кава є цінним супутником. Вміст кофеїну може прискорити метаболізм і сприяти спалюванню жиру. Крім того, кава активує нервову систему, змушуючи її сигналізувати жировим клітинам у вашому тілі розщеплювати жир.

Кава може знизити ризик захворювання

Дослідження показують, що споживання кави може знизити ризик виникнення різних захворювань, включаючи нейродегенеративні стани, такі як хвороби Паркінсона та Альцгеймера, діабет 2 типу та деякі форми раку. Ці потенційні переваги для здоров’я пов’язані з антиоксидантною природою кави.

Згідно з дослідженнями, регулярне споживання кави може знизити ризик розвитку діабету 2 типу та хвороби Альцгеймера.

Кава підвищує настрій

 Кава – це не лише фізичне здоров’я; це також може сприяти вашому психічному добробуту. Здатність кофеїну стимулювати вивільнення серотоніну та дофаміну може покращити ваш настрій, зменшити ризик депресії та покращити загальний психічний світогляд.

Раніше медики уточнили, який продукт є надзвичайно корисним для організму в осінній період. За їх словами, існує конкретний продукт, який сприяє зміцненню імунної системи та може ефективно замінити вітамін D, особливо важливий у цю пору року. 

Теги: хвороби фітнес діабет вітамін D

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