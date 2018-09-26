МОЗ: В медуніверситеті Богомольця зникли документи та заблоковані зарплати і стипендії



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Фото з відкритих джерел Національний медичний університет ім. Богомольця

У Міністерствіохорони здоров'я заявили, що роботу університету "саботують екс-ректорка закладу та її прибічники"

У Національному медичному університеті (НМУ) ім. Богомольця зникли документи, заблоковані виплати зарплат та стипендій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Як зазначається, «через злочинні дії та свавілля прихильників Катерини Амосової» у виші заблоковані виплати зарплат, стипендій та комунальних платежів. Крім того, у МОЗ заявили, що роботу університету «саботують екс-ректорка закладу та її прибічники».

«З ректорату зникли необхідні для нормального функціонування університету документи, що поставило під загрозу здійснення будь-яких платежів, включаючи зарплати, стипендії та комунальні виплати», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що у виші перешкоджають роботі відомчої комісії, яка перевіряє фінансово-господарську діяльність. Наразі комісія виявила, що у приміщенні ректорату НМУ відсутні документи, які регулюють роботу закладу. Це, як зазначають у МОЗ, фактично унеможливлює функціонування університету, господарську діяльність, у тому числі освітню.

«В. о. ректора Олександр Науменко звернувся із заявами про злочин до Національної поліції України щодо зникнення документів», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними відомства, на робочих місцях відсутні більше 80 працівників ректорату. Зокрема, співробітники бухгалтерії, юридичного та планово-фінансового відділів, канцелярії.

«До МОЗ України надходять численні повідомлення від викладачів та студентів про те, що потрібні для роботи комісії документи зникають за прямими вказівками Катерини Амосової та її прибічників», - зазначається у повідомленні.

Також наголошується, що через дії Амосової наразі зупинена вся фінансова діяльність закладу, а Державна казначейська служба не приймає картки зі зразками підписів на право підпису фінансових документів.

«МОЗ України звернувся до Держказнайчейства із необхідними роз’ясненнями, а також попередив відомство про можливе незаконне розпорядження коштами платників податків. Адже наявні також і свідчення про те, що на співробітників Держказначейства чиниться тиск з метою забезпечити платежі за підписом осіб, які звільнені з НМУ», - йдеться у повідомленні.

Раніше виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун звинуватила керівництво двох медичних вишів - Одеського національного медичного та Національного медичного ім. Богомольця - у саботажі та зриві навчання.

Натомість народний депутат та голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець заявила, що заявила, що МОЗ готує знищення Національного медуніверситету.