Глобальна зміна клімату впливає на психічне здоров’я людей

Фахівці розробляють практичні методи із подолання психологічних проблем людей, пов’язаних із кліматичними змінами

Циклони, лісові пожежі, повені та інші руйнівні наслідки зміни клімату призводять до погіршення психічного здоров'я людей в усьому світі. Про це повідомляє Bloomberg.

Більшість людей розуміє, що навіть якби всі країни світу перейшли на відновлювані джерела енергії, вже занадто пізно для запобігання згубних наслідків глобального потепління.

Згідно з даними опитування Американської психіатричної асоціації, більшість дорослих у США вже заявляють, що в деякій мірі або надзвичайно стурбовані впливом кліматичної кризи на їх психічне здоров'я. У країнах, що розвиваються, мільйони людей вже не перший рік мають справу з наслідками глобального потепління, що впливає на їхній психологічний стан.

Фахівці з психічного здоров'я в усьому світі поспішають розробити стратегії, які допоможуть людям впоратися з наслідками глобального потепління. Експерти розуміють, що колись це явище може торкнутися майже всіх.

Психіатр із Нью-Йорка Джанет Льюїс вважає, що люди стикаються з дисонансом у повсякденній діяльності, коли користуються речами, які очевидно шкідливі для планети. Наприклад, багато людей не відвикли їсти червоне м'ясо і не припинили їздити автівкою із двигуном внутрішнього згоряння.

Крім того, з'являється все більше свідчень, що підвищення температури породжує збільшення рівня насильства та самогубств.

Однак, у світі вже намітився прогрес у сфері боротьби з психологічними наслідками зміни клімату. Американська психологічна асоціація розробила відповідний практичний курс, а австралійська некомерційна організація Psychology for a Safe Climate випустила серію програм для підвищення кваліфікації фахівців.

Джанет Льюїс радить людям знайти собі застосування і знаходити власні шляхи розв'язання проблеми та сприяння глобальним зусиллям – від переробки відходів і купівлі екологічно чистих продуктів до пропаганди «екологічної» поведінки.

Нагадаємо, на думку експерта, кліматичні зміни в Україні через 10 років можуть стати незворотними, якщо не вжити негайних заходів.

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