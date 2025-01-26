101-річна розвідниця розповіла, як трусила Путіна за плечі

Ще до 2014 року пані Ольга як ветеранка їздила на урочистості до Мінська й Москви

У свої сто один вона справляється без сторонньої допомоги, намагається вести активний спосіб життя й читає «Кобзар». Знає напам’ять «Катерину», «Наймичку», «Причинну», «Тополю». DW побувала в гостях у ветеранки Другої світової війни, розвідниці, полковниці Ольги Твердохлєбової з Вінниці.

Ще до 2014 року пані Ольга як ветеранка їздила на урочистості до Мінська й Москви. А одного разу навіть мала не надто приємну розмову з Путіним.

«Путін взяв мене за плечі. Я взяла його руки і відштовхнула. А він невисокого зросту, туфлі в нього на таких підборах, на танкеточці. Я його відштовхнула. Та кажу: «Володимире Володимировичу, треба займатися спортом, зарядку робити». А він: «Нашлась. Я заслужений майстер з боротьби, по самбо». Я кажу: «То й що? А плечі вужчі, ніж в мене», – пригадує розвідниця.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ольга Твердохлєбова хотіла мобілізуватися. Для цього телефонувала до місцевого військкомату. На той момент ій було 98.

«Ольго Іванівно, знаєте, ми вас не візьмемо в армію, бо Путін подумає, що столітніх баб уже призивають», – відповіли розвідниці в ТЦК.

Нині найбільша мрія ветеранки – відсвяткувати перемогу України та доживати віку в мирній країні.

Нагадаємо, на 101 році життя померла зв’язкова УПА з Івано-Франківщини, легендарна повстанська розвідниця Ангелина Паламар на псевдо Орися.

Також 7 червня 2024 року помер Василь Хомин у віці 90 років. Він колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича.

До того ж у Львові 10 травня 2023 року на 95-му році життя померла Катерина Щерба на псевдо Олеся. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.