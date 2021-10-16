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    Бабченко про своє «убивство»: Головне зобов’язання переді мною СБУ виконало

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    Бабченко запевнив, що СБУ виконала щодо нього усі зобов'язання - Бабченко про своє «убивство»: Головне зобов’язання переді мною СБУ виконало
    Бабченко запевнив, що СБУ виконала щодо нього усі зобов'язання
    Фото: AFP

    «Мені абсолютно плювати, хто що про мене говорить і думає про цей замах»

    Журналіст Аркадій Бабченко, убивство якого Служба безпеки України інсценізувала 2018 року, розповів, що нічого не може вимагати у силовиків, оскільки головне зобов’язання перед ним вони виконали. Про це Бабченко сказав у інтерв’ю «Главкому».

    «У мене до них не було жодних питань і якихось зобов’язань переді мною. Головне зобов’язання переді мною вони виконали, вони зберегли моє життя. Що я ще можу у них вимагати? Нічого!», – розповів журналіст.

    Бабченко також розказав, як став частиною спецоперації СБУ.

    «Зателефонував Ленур Іслямов (власник каналу, на якому працював Бабченко – «Главком»). Це була якраз п’ятниця, перед ефіром. Він сказав, ти не можеш приїхати трошки раніше? Я думав, може, зарплату дадуть, з грошима туго було тоді. Приїхав на годину раніше, і в цей момент із машини виходять двоє. Я одразу подумав, що це до мене і зарплати, вочевидь, не буде. Сідаємо в кабінет один проти одного, і вони починають викладати ці папірці, орієнтування на мене. Там були паспортні дані, дані з військкомату, фото будинку, де я жив. Потім кажуть, 15 тисяч – це аванс за тебе, всього тридцятка. На тебе замах», – поділився журналіст.

    Крім того, Бабченко запевнив, його не турбує той факт, що багато хто в Україні вважає замах на нього фейком.

    «Мені абсолютно плювати, хто що про мене говорить і думає про цей замах. Стільки тонн лайна на мене вилили, що якби я на все це реагував, то вже потонув. Фейк так фейк, мені від цього ні тепло, ні холодно. Я живий, з моєю сім’єю все добре і мені цього достатньо», – пояснив він.

    Аркадій Аркадійович Бабченко народився у 1977 році у Москві. Журналіст та прозаїк. Через репресії та переслідування журналістів переїхав у 2017 році спочатку до Чехії, а того ж року – до України.
    29 травня 2018 року ЗМІ повідомили, що Аркадія застрелили в його будинку в Києві. Наступного дня на пресконференції СБУ, на якій був присутній і Аркадій, було оголошено, що це була спецоперація з викриття російської агентури. З 2019 року жив у Ізраїлі. Востаннє з’являвся на публіці в Естонії.

    Як відомо, 29 травня 2018 року правоохоронці заявили про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко смертельно поранений на порозі будинку у Києві, де він проживав. Проте наступного дня з'ясувалося, що це була спецоперація силовиків і «вбивство» було інсценоване.

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    Теги: ЗМІ СБУ війна вбивство машини журналіст Аркадій Бабченко
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    Бабченко про своє «убивство»: Головне зобов’язання переді мною СБУ виконало