Десантники збили російський бойовий гелікоптер

Львівські десантники збили ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор» вартістю 16 мільйонів доларів. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.

«Ціль вдалось знищити стрільцю-зенітнику 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Він стріляв з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 22 червня, українські захисники на півдні України ліквідували 20 російських загарбників, знищили кілька одиниць військової техніки та два склади з боєприпасами.

Крім цього, Служба безпеки України перехопила чергову розмову, у якій окупант розповідає своїй дружині, що українські захисники знищили частину західного воєнного округу РФ, який готували до протидії силам НАТО. Вціліли лише ті військові, хто відмовився наступати на Україну.