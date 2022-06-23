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    Події в Україні

    Десантники збили російський бойовий гелікоптер

    Воїн&nbsp;стріляв з переносного зенітно-ракетного комплексу&nbsp;&laquo;Ігла&raquo; - Десантники збили російський бойовий гелікоптер
    Воїн стріляв з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла»
    фото з відкритих джерел

    Гелікоптер Ка-52 «Алігатор» коштує 16 млн доларів

    Львівські десантники збили ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор» вартістю 16 мільйонів доларів. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.

    «Ціль вдалось знищити стрільцю-зенітнику 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Він стріляв з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, упродовж минулої доби, 22 червня, українські захисники на півдні України ліквідували 20 російських загарбників, знищили кілька одиниць військової техніки та два склади з боєприпасами.

    Крім цього, Служба безпеки України перехопила чергову розмову, у якій окупант розповідає своїй дружині, що українські захисники знищили частину західного воєнного округу РФ, який готували до протидії силам НАТО. Вціліли лише ті військові, хто відмовився наступати на Україну.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    Десантники збили російський бойовий гелікоптер