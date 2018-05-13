ДТП у Білорусі: консул відвідав постраждалих українських дітей

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Зранку український консул відвідав місце події

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про потерпілих дітей у ДТП в Білорусі. Про це в коментарі телеканалу «112 Україна» повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

За його словами, зранку український консул відвідав місце події, а потім і потерпілих дітей у лікарні.

«Зранку консул відвідав на місце події і з представниками влади зараз вживають першочергових невідкладних заходів із надання допомоги. Консул відвідав лікарню, де пересвідчився, що шестеро дітей постраждали, двоє з них перебувають у важкому стані. Зараз опрацьовується питання щодо можливого транспортування двох потерпілих до Бреста, але це мають оцінити лікарі», – сказав він.

Як повідомлялося, у Кам'янецькому районі Білорусі на трасі «Кам’янець-Шерешово-Свіслоч» близько 7:00 13 травня діти з української футбольної команди потрапили в ДТП. Одна дитина загинула, ще шістьох з травмами госпіталізували. За попередньою інформацією, водій за кермом автомобіля «Рено Мастер» скоїв попутне зіткнення з навантажувачем під керуванням місцевого жителя.

Нагадаємо, 7 травня в Румунії на трасі Бреїла - Галац автобус з українськими громадянами потрапив у ДТП, в результаті чого щонайменше 9 осіб були доставлені в лікарню.