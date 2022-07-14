Головнокомандувач ЗСУ назвав напрямки найактивніших боїв

Українські бійці відбивають атаки ворога

Противник продовжує зосереджувати свої основні зусилля на півночі Луганської та Донецької областей, намагаючись витиснути українських захисників із займаних позицій. Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав в Telegram.

«Активні бойові дії ведуться на напрямках Ізюм-Словʼянськ, Святогірськ-Словʼянськ, Лисичанськ-Соледар, Лисичанськ-Сіверськ, Попасна-Соледар. Нам вдається відбивати масовані атаки ворога. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків по лінії зіткнення. У готовності до завдання ракетних ударів утримує чотири носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

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