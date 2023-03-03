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Кремль заздалегідь спланував та профінансував катівні в Херсоні – CNN

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кремль заздалегідь спланував та профінансував катівні в Херсоні – CNN
Одна з катівень у Херсоні
фото: СБУ

Знайдено докази, які вказують на те, що масові тортури на окупованих територіях – не випадковість, а є частина ретельно продуманого плану 

Міжнародна група слідчих зібрала докази, які вказують на те, що російська влада спланувала та безпосередньо фінансувала тортури на Херсонщині, створивши мінімум 20 катівень для пригноблення української ідентичності. Про це повідомляє CNN.

Слідчі виявили, що російські сили дотримувалися дуже конкретного плану на кількох окупованих територіях з чіткими шаблонами, які вказують на головний план окупації України Москвою.

«Перший етап, по суті, полягає у затриманні та, у багатьох випадках, убивстві категорії людей, позначених як «лідери», тобто тих, хто міг фізично чинити опір окупації, а також тих, хто міг би чинити їй культурний опір», – розповів Вейн Джордаш, голова Mobile Justice Team, колективу міжнародних слідчих.

За його словами, другий етап – це свого роду процес фільтрації, коли населення, яке залишається за межами центрів ув’язнення, піддається постійному моніторингу та фільтрації, щоб усі, кого підозрюють у зв’язках з «лідерами» або причетними до організації будь-якого типу опору, також потім були ідентифіковані, депортовані до Росії чи утримані в ізоляторах, із подальшим катуванням.

«Третій етап – зникнення постійної ідентичності», – сказав очільник групи. Це може включати вилучення української програми зі шкіл і конфіскацію предметів, які вважаються проукраїнськими, наприклад прапорів або футболок у кольорах країни.

Джордаш додав, що ці методи застосовувалися не лише в Херсоні, а й в інших районах, окупованих російськими військами, як-от у Бучі та Бородянці. Проте він підкреслив, що довготривала окупація Херсона дозволила російським військам піти ще далі.

Також українські та міжнародні слідчі виявили фінансові зв'язки цих ізоляторів із Росією.

«Ці центри ув’язнення мають фінансові зв’язки з російською державою... Ці фінансові документи показують, що цивільна адміністрація фінансується з Росії, а цивільна адміністрація фінансує центри ув’язнення, тому є дуже чіткі моделі та дуже чіткі зв’язки», –зауважив Джордаш із посиланням на документи, виявлені слідчими.

Теги: окупація знущання Херсон

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