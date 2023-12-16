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«Місія самогубців». Морпіхи розповіли про ситуацію на лівому березі Херсонщини

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Місія самогубців». Морпіхи розповіли про ситуацію на лівому березі Херсонщини
За словами морпіхів, підходи до плацдарму в Кринках перетворилися на трясовину з бруду і трупів
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові називають наступ у Кринках «жорстоким і марним»

Утримання плацдарму в Кринках на Херсонщині є самовбивчою місією, де Сили оборони України зазнають невиправданих втрат. Про це на умовах анонімності розповіли кілька українських морпіхів і солдатів, що брали участь у форсуванні Дніпра, в інтерв'ю The New York Times. 

Два місяці Корпус морської піхоти України вів наступ через Дніпро в південній частині Херсонської області. Найзапекліші бої точилися в селі Кринки на лівому березі, що приблизно за 30 км від Херсона. Українським військам вдалося захопити там вузьку смугу будинків над річкою, що стало єдиним плацдармом на Лівобережжі.

«Ця операція стала останньою спробою України в її слабкому контрнаступі з метою прорвати російську оборону на півдні та переломити хід війни на тлі того, як США та ЄС демонструють ознаки скорочення допомоги», – пише видання.

Про те, що морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра, офіційно повідомили 17 листопада, зокрема про це заявив президент Володимир Зеленський. МЗС України опублікувало заяву, в якій стверджувалось, що українські військові створили кілька опорних пунктів.

Але морські піхотинці і солдати кажуть, що ці заяви перебільшені. Вони назвали наступ «жорстоким і марним». 

«Позицій немає. Немає такого поняття, як спостережний пункт чи позиція. Там неможливо закріпитися. Перемістити туди обладнання неможливо. Це навіть не боротьба за виживання. Це самовбивча місія», – заявив морський піхотинець Олексій. 

За його словами, підходи до плацдарму в Кринках є болотистими островами або луками, що перетворилися на трясовину з бруду і трупів.

«Новим солдатам, які прибувають на східний берег, доводиться наступати на тіла солдатів, які лежать у багнюці», – каже військовослужбовець.

Тіла деяких загиблих морпіхів пролежали там аж два місяці, тому що їх не могли забрати через інтенсивні обстріли. Про це розповів заступник командира роти Володимир.

Морський піхотинець Олексій також заявив, що погана підготовка та недостатнє матеріально-технічне забезпечення з боку українського командування знищили його батальйон. За його словами, поранених доводилося залишати через брак човнів, а жорсткі умови вдарили по моральному духу солдат.

«Люди, які потрапляють туди, не підготовлені психологічно. Вони навіть не розуміють, куди йдуть. Їм не повідомляє командування, яке їх туди посилає», – каже він.

Як зазначає видання, російські війська також несуть великі втрати внаслідок роботи української артилерії та безпілотників в усіх основних населених пунктах уздовж лівого берега. Утім, навіть коли російська артилерія придушена в деяких районах, окупанти відповідали нищівними авіабомбардуваннями, ракетними ударами і атаками дронів.

Морпіх Максим, який відновлюється після поранення у Кринках у листопаді, розповів, що удари російської авіації, танковий, артилерійський і мінометний вогонь були настільки інтенсивними, що його взвод не міг вийти з укриттів.

Після того, як від авіаудару загинуло троє солдатів, взвод отримав наказ про евакуацію, що перетворилося на хаотичний відступ. Солдати потрапили під обстріл, коли прямували до берега річки в темряві, а після прибуття їм сказали, що доведеться чекати три години, поки їх заберуть човни.

«Лівий берег був як чистилище. Ти ще не мертвий, але ти не відчуваєш себе живим», – каже військовий. За його словами, з 10 солдатів у його взводі половина загинули чи зникли безвісти, а жоден не обійшовся без поранень.

Генштаб ЗСУ повідомив журналістам, що наразі не може коментувати звинувачення військових, але нададасть відповідь згодом.

Нагадаємо, дивізія російських десантників зазнала надзвичайно великих втрат під час спроби вибити українські сили біля села Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області, хоча Володимир Путін стверджує протилежне.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін на пресконференції заявив, що в Кринках ЗСУ втратили десятки людей з елітних штурмових загонів, а в ЗС РФ «тільки кілька поранених». Він також висловив сподівання, що скоро бійців ЗСУ в Кринках не буде – і це буде останньою хвилею українського контрнаступу.

Читайте також: Як українські морпіхи висаджувалися на лівий берег Херсонщини (відео)
Теги: окупанти Херсонщина військові втрати поранення наступ морська піхота

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