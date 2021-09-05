На Херсонщині селяни втратили врожай через обробку полів із літака (відео)

Місцеве підприємство обробляло з літака соняшникове поле, але «погоріли» дерева та городина у селян

Мешканці села Костирка Новорайської об’єднаної територіальної громади, що на Херсонщині, залишилися без урожаю: через авіаобробку соняшникових полів місцевого підприємства агрохімікатами в садах посипалося листя та плоди, посохла вся городина. Мешканці жаліються, що все літо працювали, щоб був якийсь врожай на осінь, а тепер залишились фактично без усього. Про це пише Суспільне Херсон.

Мешканці села звернулись до Держпродспоживслужби, щоб позапланово перевірили підприємство ЮТС-агропродукт на дотримання законодавства про карантин рослин і про пестициди й агрохімікати, сказав представник громади. За попередньою інформацією препарат, яким обробляли поля, дозволений до використання, але будуть перевіряти дотримання умов його використання й авіаобробки полів.

«Підтверджено факт загибелі рослинності: багаторічних насаджень і однорічної городини. Поспілкувались ми з агрономом підприємства, який підтвердив факт, що вони проводили авіаобробку. Це був десикант, який застосовується для пришвидшення дозрівання соняшника. Проведено роз’яснювальну роботу, щоб обмежити випас домашньої худоби та проведення сінокосів для заготівлі кормів на зиму», – каже головний спеціаліст відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Олександр Вєкшин.

25 і 26 серпня підприємство ЮТС-агропродукт обробляло з літака соняшникове поле. Про це мешканців села попереджали, розказав сільський голова Олександр Шокуров. За словами сільського голови агроном підприємства пояснив, що був туман, коли проводилась хімобробка, туман узяв на себе всі препарати, а через дві години його віднесло вітром на село.

Керівництво підприємства визнало свою провину, зустрілося з ініціативною групою, запропонувало визначити ступінь пошкодження, рівень збитків. Було запропоновано громадянам відшкодувати їхні збитки.

Відомо, що наразі приблизно 30 мешканців села Костирка подали заяву до Бериславського відділу національної поліції. Розпочато кримінальне провадження за статтею 247 Кримінального Кодексу України «Порушення правил захисту рослин».

Максимальне покарання за порушення правил захисту рослин – позбавлення волі строком до двох років.

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