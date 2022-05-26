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    Події в Україні

    На кордоні з Польщею та Угорщиною утворилися черги

    На кордоні з Польщею та Угорщиною утворилися черги
    фото: shoppingpl.com

    На західному кордоні черги на виїзд з України є лише у чотирьох пунктах пропуску

    Станом на ранок 26 травня на пунктах пропуску виїзду з України Грушів, Краківець, Шегині й Лужанка утворилися черги. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

    На пунктах пропуску Грушів стоять три автобуси, на пункті Краківець – п'ять автобусів і 50 легковиків. На пункті пропуску Шегині – черга з чотирьох автобусів і 60 авто. На пунктах Ягодин, Устлуг, Угринів, Рава-Руська та Смільниця – без черг.

    На виїзд до Угорщини чекають 10 легковиків на пункті пропуску Лужанка. На пунктах пропуску Тиса, Дзвінкове, Косино й Вилок черги відсутні.

    На пунктах пропуску для виїзду до Словаччини, Румунії й Молдови черг також немає.

    Теги: прикордонники Польща Угорщина транспорт кордон
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    На кордоні з Польщею та Угорщиною утворилися черги