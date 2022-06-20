На Полтавщині спалахнуло військове авто з боєприпасами

На залізничному переїзді в селі Руденківка виникла детонація боєприпасів

Один військовий отримав опіки рук й обличчя

На залізничному переїзді у Полтавській області загорівся військовий автомобіль, який перевозив боєкомплект. Боєприпаси здетонували. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району загорівся військовий автомобіль. Він перевозив боєкомплект», – йдеться в повідомленні.

Виникла детонація. Згодом загоряння загасили. Один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні. Піротехніки розпочали обстежувати територію.

Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.

Рашисти продовжують зазнавати втрат на території України. Станом на ранок 20 червня втрати особового складу окупанта становлять приблизно 33 800 осіб, за останню добу ліквідовано 200 рашистів.

Сьогодні в окупованому Донецьку горів черговий склад з боєприпасами окупантів.



