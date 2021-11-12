Нардепка Устінова заявила про закінчення судової тяганини проти чиновника Нацполіції

Під час судового процесу квартира та машина депутатки були під арештом

Членкиня Верховної Ради отримала можливість зняти арешт зі свого майна

Нардепка Олександра Устінова повідомила про закінчення судової тяганини проти заступника керівника головного слідчого управління Нацполіції. Історія тривала півтора року.

«Сьогодні закінчилася півторарічна історія моєї війни по судах з Євгеном Шевцовим, одним із керівників у нацполії… Київський апеляційний суд у складі суддів Фінагеєва В.О., Яворського М.А. та Кашперської Т.Ц. скасував скандальне рішення одіозної судді Печерського районного суду міста Києва Волкової, за яким мене намагалися змусити видалити пост про Шевцова, відшкодувати йому моральну шкоду та через яке арештували моє майно (квартиру і машину) та намагалися арештувати всі рахунки. Тепер можна буде нарешті зняти арешти з майна» – написала депутатка на своїй сторінці у Facebook.

Минулого року Євген Шевцов написав допис у соцмережі, у якому назвав Устінову «тупою вівцею, мавпою, бродячою живністю та розумово відсталим опудалом». «Горе-страж правопорядку подав на мене до суду за те, що образила його фразою, що такі люди недостойні носити звання офіцера» – нагадала політикиня.

«6 судів, більше року тяганини, кілька місячних зарплат на адвокатів, арешт моєї машини та квартири та багато інших «приємностей», але сьогодні я виграла апеляцію проти цього поліціянта», – резюмувала депутатка.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що на квартиру народної депутатки Олександри Устінової наклали арешт, а її авто оголосили в розшук.

До слова, нещодавно парламентарка Устінова розповіла, що коронавірус поламав її плани на відпочинок.

Також 22 жовтня на голову народної депутатки від фракції «Голос» Олександри Устінової впав дверний засов. Тоді депутатка Ольга Стефанишина повідомила, що з Устіновою все гаразд. Її забрала швидка допомога.

Нагадаємо, наприкінці липня Устінова заявила про вихід з партії «Голос».