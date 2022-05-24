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    Події в Україні

    Наступ Росії на Донбас – жорстка битва: Кулеба просить Захід прискорити постачання Україні зброї

    Особливо Україна зараз потребує реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), далекобійної артилерії та БТР - Наступ Росії на Донбас – жорстка битва: Кулеба просить Захід прискорити постачання Україні зброї
    Особливо Україна зараз потребує реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), далекобійної артилерії та БТР
    фото: Twitter Кулеби

    Західним партнерам поки рано робити висновки, що Україна забезпечена всією необхідною зброєю для протистояння російській агресії

    Україна гостро потребує озброєння та боєприпасів із інших країн, адже наступ Росії на Донбас – жорстка битва. Про це заявив це очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

    «Занадто рано робити висновок про те, що Україна вже має все необхідне озброєння. Наступ Росії на Донбасі – це жорстока битва, найбільша на європейській землі з часів Другої світової війни. Закликаю партнерів прискорити постачання озброєння та боєприпасів», – написав глава української дипломатії у своєму Twitter.

    Він наголосив, що особливо Україна зараз потребує реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), далекобійної артилерії та БТР.

    Нагадаємо, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на сьогодні Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.

    Також повідомлялося, що США передадуть Україні системи ППО Patriot, що допоможуть закрити небо.

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    Теги: МЗС росія окупанти зброя війна Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Наступ Росії на Донбас – жорстка битва: Кулеба просить Захід прискорити постачання Україні зброї