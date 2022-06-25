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    Події в Україні

    Нічна атака: окупанти випустили по Україні близько 40 ракет

    Ракети&nbsp;були запущені з літаків - Нічна атака: окупанти випустили по Україні близько 40 ракет
    Ракети були запущені з літаків
    фото з відкритих джерел

    Ракетний обстріл вівся з російських літаків, що зайшли з Білорусі

    Минулої ночі російські окупанти випустили по території України близько 40 ракет. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ».

    Як відомо, в ніч на 25 червня на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли в Київській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській областях, у Миколаєві.

    Вже відомо, що були обстріляні військові об'єкти навколо Житомира. Ракети були запущені з літаків, які зайшли з Білорусі. Сумарно було випущено 24 ракети по військових частинах і об'єктах навколо міста.

    Моніторингова група «Білоруські Гаюн» також повідомила, що нічний ракетний обстріл Київської, Чернігівської та Житомирської областей, ймовірно, вівся з літаків, що вилітали з Росії.

    Нагадаємо, 28-30 червня у Мадриді відбудеться саміт НАТО. Там країни-члени Альянсу розглянуть сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації НАТО та ухвалять нову Стратегічну концепцію. Рашисти могли оскаженіти й випустити низку ракет по Україні саме з цього приводу.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Нічна атака: окупанти випустили по Україні близько 40 ракет