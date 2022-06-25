Нічна атака: окупанти випустили по Україні близько 40 ракет

Ракетний обстріл вівся з російських літаків, що зайшли з Білорусі

Минулої ночі російські окупанти випустили по території України близько 40 ракет. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Оперативний ЗСУ».

Як відомо, в ніч на 25 червня на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли в Київській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській областях, у Миколаєві.

Вже відомо, що були обстріляні військові об'єкти навколо Житомира. Ракети були запущені з літаків, які зайшли з Білорусі. Сумарно було випущено 24 ракети по військових частинах і об'єктах навколо міста.

Моніторингова група «Білоруські Гаюн» також повідомила, що нічний ракетний обстріл Київської, Чернігівської та Житомирської областей, ймовірно, вівся з літаків, що вилітали з Росії.

Нагадаємо, 28-30 червня у Мадриді відбудеться саміт НАТО. Там країни-члени Альянсу розглянуть сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації НАТО та ухвалять нову Стратегічну концепцію. Рашисти могли оскаженіти й випустити низку ракет по Україні саме з цього приводу.