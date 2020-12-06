«Нова Пошта» загубила коштовну посилку

На складі «Нової Пошти» зникла дороговартісна ігрова приставка

На складі відділення «Нової Пошти» в Києві пропала ігрова консоль PlayStation 5. Про це повідомив портал ITC.ua, редакція якого і замовила приставку.

Консоль відправили замовнику 26 листопада. Її повинні були доставити в поштове відділення вже на наступний день, однак цього не сталося. Також не приходило повідомлень щодо доставки або затримки товару.

2 грудня замовник PlayStation 5 побачив в додатку «Нової Пошти» повідомлення про те, що він нібито відмовився отримувати привезену консоль. Він звернувся в компанію і йому пообіцяли розв'язати проблему, проте не пояснили, чому посилку не доставили.

3 грудня співробітник «Нової Пошти» зателефонував замовникові, повідомив, що посилка відсутня на складі й пообіцяли передзвонити після вивчення записів з відеокамер. Через пару годин він подзвонив знову і заявив, що на складі поштового відділення немає камер спостереження, тому з’ясувати причину зникнення ігрової консолі неможливо.

Видання зазначило, що «Нова Пошта» не повідомляє про запізнення доставки замовлень, хоча сучасні системи автоматизації «бачать», які товари приїхали вчасно, а які ні. Замовники могли б отримувати повідомлення, що з їх посилками все в порядку і вони просто затримуються.

Нагадаємо, «Нова пошта» запустила сервіс для безпечних онлайн-покупок.