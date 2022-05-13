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    Події в Україні

    Окупанти нарощують свої сили й техніку в Запорізькій області

    РФ звозить автобусами та вантажівками своїх військових в окуповану Запорізьку область - Окупанти нарощують свої сили й техніку в Запорізькій області
    РФ звозить автобусами та вантажівками своїх військових в окуповану Запорізьку область

    У тимчасово окупованих районих Запорізької області збільшився контингент військових РФ

    На Запорізькому напрямку ворог намагається вести штурмові дії і нарощує свої сили. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

    Так, за інформацією місцевих мешканців, через Маринівку неподалік Приморська у бік Інзівки пройшло більше шести тентованих «Уралів» окупантів.

    У смт Михайлівка збільшився контингент військових РФ. Повідомляють, що окупанти розігнали людей із центру населеного пункту, а в цей час привезли військових на автобусах в школу.

    Наразі наявна інформація щодо перекидання військової техніки загарбників на територію України може пояснювати перебої з мобільним зв’язком у Бердянську, Приморську та Мелітополі, зазначає Запорізька ОВА.

    Нагадаємо, в оперативному зведенні вранці 13 травня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що минулої доби на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів артилерійські обстріли підрозділів наших військ по всій лінії та повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

    Також відомо, що противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Окупанти нарощують свої сили й техніку в Запорізькій області