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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: деталі

    Рашисти б&rsquo;ють з артилерії по прикордонних територіях Дніпропетровщини - Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: деталі
    Рашисти б’ють з артилерії по прикордонних територіях Дніпропетровщини
    фото з відкритих джерел

    В одній з господарчих будівель сталася пожежа

    Російські війська продовжують обстрілювати території України. Сьогодні під обстріл з артилерії попала Дніпропетровщина. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

    «Щодо ситуації у Криворізькому районі, який нині обстрілюється кожного дня. Сьогоднішня доба не стала виключенням: російські окупаційні війська били по прикордонним територіям Апостолівської громади. Окрім цього, влучили в поля на території Широківської громади», – йдеться в повідомленні.

    Також вдень загарбники зі ствольної артилерії знову обстріляли Велику Костромку. Як наслідок – в одній з господарчих будівель сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.

    «Від початку повномасштабної війни РФ проти України Дніпропетровщина прийняла сотні тисяч переселенців. Станом на цю хвилину в області проживає понад 268 тисяч зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Найбільше, як і раніше, – у Дніпрі (112,6 тисяч людей) та Кривому Розі (49,5 тисяч осіб)», – додав Лукашук.

    Нагадаємо, російські окупанти в суботу ввечері, 18 червня, атакували ракетами Дніпропетровську область. Унаслідок влучання трьох ракет зруйновано нафтобазу. Сьогодні стало відомо, що кількість жертв збільшилась.

    Зранку 19 червня у Новомосковському районі Дніпропетровської області на місці ракетної атаки Росії, яка сталася напередодні, вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув, ще двоє – госпіталізовані з опіками.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: деталі