Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: деталі

В одній з господарчих будівель сталася пожежа

Російські війська продовжують обстрілювати території України. Сьогодні під обстріл з артилерії попала Дніпропетровщина. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

«Щодо ситуації у Криворізькому районі, який нині обстрілюється кожного дня. Сьогоднішня доба не стала виключенням: російські окупаційні війська били по прикордонним територіям Апостолівської громади. Окрім цього, влучили в поля на території Широківської громади», – йдеться в повідомленні.

Також вдень загарбники зі ствольної артилерії знову обстріляли Велику Костромку. Як наслідок – в одній з господарчих будівель сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих.

«Від початку повномасштабної війни РФ проти України Дніпропетровщина прийняла сотні тисяч переселенців. Станом на цю хвилину в області проживає понад 268 тисяч зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Найбільше, як і раніше, – у Дніпрі (112,6 тисяч людей) та Кривому Розі (49,5 тисяч осіб)», – додав Лукашук.

Нагадаємо, російські окупанти в суботу ввечері, 18 червня, атакували ракетами Дніпропетровську область. Унаслідок влучання трьох ракет зруйновано нафтобазу. Сьогодні стало відомо, що кількість жертв збільшилась.

Зранку 19 червня у Новомосковському районі Дніпропетровської області на місці ракетної атаки Росії, яка сталася напередодні, вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув, ще двоє – госпіталізовані з опіками.