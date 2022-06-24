Окупанти вимагають гроші з охочих евакуюватися з Мелітополя

З українців вимагають від 300 до 3 000 грн

Російські війська вимагають з жителів Мелітополя гроші в обмін на дозвіл виїхати із міста. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час брифінгу.

«Рашисти вимагають на блокпостах з українців від 300 до 3 000 грн за те, щоби випустити їх із окупованого міста», – повідомив Федоров.

Федоров також розповів, що окупанти в Мелітополі намагаються роздавати паспорти РФ, мотивуючи мешканців тим, що вони без цього не зможуть отримувати пенсії та вести підприємницьку діяльність.

«Досить складна ситуація в медичних закладах. Чотири місяці вони майже не чіпали наші медичні заклади, але останнім часом вони умовляють лікарів написати заяви про звільнення з українських закладів, так подати нові заяви до їхніх псевдоструктур. На щастя, із трьох медзакладів на це погодився лише один головний лікар», – додав мер.

Раніше повідомлялося, що вороги збираються запровадити смертну кару в окупованому Мелітополі. Застосовувати страту поки що збираються лише до «військових злочинців». При цьому визначати, хто є військовим злочинцем, само собою, будуть самі окупанти.

Тим часом жителі Мелітополя труять черешню, яку відбирають для потреб окупаційного контингенту.

Нагадаємо, чотири місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.



