Повторний наступ на Чернігівщину та Сумщину. Прикордонники зробили заяву

На українсько-російському кордоні в межах Чернігівської та Сумської областей прикордонники не бачать ознак підготовки ворога до наступу. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу.

«Кордон з Росією в межах Чернігівської та Сумської областей. Росія продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил в прикордонних районах Брянської та Курської областей, це робиться для демонстрації присутності та сковування сил, дій наших підрозділів і сил оборони. Формування ворогом ударного угруповання для відновлення наступу на даний момент не спостерігається», – сказав Демченко.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом рашисти спробують захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а потім піти на Краматорськ та Слов’янськ.

Крім того, армія Білорусі розконсервує військову техніку, яка може бути перекинута в Україну на Донецький напрям фронту.

Нагадаємо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Сєвєродонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець.

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