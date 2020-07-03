Прокурори САП отримали по яйцю (відео)



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Акція під САП

Під будівлею САП проходить акція

Під будівлею Спецалізованої антикорупційної прокуратури триває безстрокова акція і всім прокурорам дають по яйцю, щоб виконали рішення суду. Про це повідомляє Depo.ua.

Активісти прийшли під будівлю САП з плакатом «Зупиніть терор НАБУ», а згодом вручили прокурорам яйця.

Нагадаємо, 2 липня працівники «Укрлендфармінгу» пікетували будівлю Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з вимогою виконати рішення суду і закрити незаконну справу проти власника компанії Олега Бахматюка.

Раніше Офіс Генерального прокурора виконав ухвалу Печерського районного суду міста Києва і скасував постанову Першого заступника Генерального прокурора про скасування постанови про закриття кримінального провадження, пов’язаного із VAB банком. Це рішення оскарженню не підлягає.

5 червня цього року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким скасував як незаконну постанову Віталія Каська, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про поновлення кримінальної справи проти Олега Бахматюка. Йдеться про постанову про поновлення кримінальної справи про рефінансування VAB банку, яка вже розслідувалася і була закрита рішенням судів через відсутність складу злочину.

А 15 квітня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) в обранні для бізнесмена, ексвласника VAB Банку Олега Бахматюка запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у справі про отриманий цим банком у 2014 році стабілізаційного кредиту Нацбанку, що підтверджує незаконність дій НАБУ.