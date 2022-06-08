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    Події в Україні

    Путін наказав захопити Сєвєродонецьк до 10 червня: стало відомо, чому

    Окупанти усіма силами намагаються відрізати трасу&nbsp;Лисичанськ-Бахмут до 10 червня - Путін наказав захопити Сєвєродонецьк до 10 червня: стало відомо, чому
    Окупанти усіма силами намагаються відрізати трасу Лисичанськ-Бахмут до 10 червня
    фото з відкритих джерел

    Такий подарунок хочуть припіднести до Дня Росії

    Російський диктатор Володимир Путін дав вказівку захопити Сєвєродонецьк або перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут до 10 червня. Стало відомо до чого такий поспіх. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Сєвєродонецької райадміністації Роман Власенко.

    Власенко зазначає, що такий подарунок хочуть припіднести до Дня Росії.

    «У них державне свято 12 червня – День Росії. Їм командування встановило термін до 10 червня, щоби вийти на адмінкордони Луганщини», – зазначив Власенко.

    Голова райадміністації розповів, що це можна зробити двома шляхами. Перший – перерізати трасу Лисичанськ-Сєвєродонецьк. І тоді можна сказати, що угрупування Збройних сил України оточене, а росіяни вийшли на адмінкордони. Другий – взяти Сєвєродонецьк і сказати, що область впала, а залишився там якийсь Лисичанськ.

    «Тобто мета тут, я думаю, більш політична, ніж військова. З військової точки зору це нічого їм не дасть. Взяття Сєвєродонецька не вирішить їхнього питання (захоплення всієї Луганщини, – «Главком»). Лисичанськ буде складнішим для них, оскільки рельєф і географія – на нашому боці. Там ріка й дуже високий берег з боку Лисичанська, тобто форсувати річку майже неможливо», – додав посадовець.

    Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєвєродонецьк. За його словами, на сьогодні це «найгарячіший» напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, українські військові поступово витісняють окупантів з міста.

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна Луганськ окупація #stoprussia
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    Путін наказав захопити Сєвєродонецьк до 10 червня: стало відомо, чому