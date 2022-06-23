Рашисти придумали нову дату «референдуму» на Херсонщині та Запоріжжі

Псевдореферендум запланований на 11 вересня

Російські окупанти планують організувати так звані «референдуми» про створення псевдореспублік на захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей 11 вересня. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За наявними даними українського Руху опору російські окупанти хочуть приурочити голосування на так званих «референдумах» до російського «єдиного дня голосування» 11 вересня. У цей день на території РФ заплановані вибори депутатів і губернаторів у кількох регіонах.

Окрім того, ближче до цієї дати на захоплених територіях планують розпочати роботу російського «Промсвязьбанку».

Водночас плани окупантів наражаються на опір населення. В окупаційних адміністраціях немає охочих виконувати адміністративну роботу. Наразі в адміністраціях захоплених районів Запорізької області працюють чиновники з РФ, яких щомісяця змінюють на ротаційній основі.

«Проте в планах РФ є проблема – спротив місцевих. Річ у тому, що в окупованих адміністраціях немає працівників. Наприклад, наразі окупанти масово звозять в окуповані регіони Запорізької області чиновників з росії, які приїжджають на місяць й потім їх змінюють нові», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Херсоні, так звана адміністрація готова платити за отримання російського паспорта та підтримку референдуму, однак прихильників серед населення майже немає.

До слова, триває 120 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Українські воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили.