Рашисти знову обстріляли з «Градів» Дніпропетровщину
Постраждалих немає
Російські війська обстріляли з «Градів» Широківську та Зеленодольську громади у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в Telegram.
«З «Градів» окупанти обстріляли прикордонні території Широківської та Зеленодольської громад. По населеним пунктам не влучили, постраждалих немає», – написав Лукашук.
В інших громадах області все спокійно й протягом дня обстрілів не було.
«У ворога сьогодні мінус один безпілотник, який збили військові в небі над нашою областю. Уламки БПЛА впали на Полтавщині. Тиждень видався неспокійним. Нехай вихідні будуть мирними», – додав голова облради.
Раніше повідомлялося, що сьогодні російські війська продовжують обстрілювати території України. Зокрема, російські загарбники завдали низки авіаційних ударів по населених пунктах Донецької області.
Нагадаємо, триває 107-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує спроби встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та готується до наступу у районі Слов’янська.