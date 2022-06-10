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    Події в Україні

    Рашисти знову обстріляли з «Градів» Дніпропетровщину

    Під обстріл сьогодні попали Широківська та Зеленодольська громади - Рашисти знову обстріляли з «Градів» Дніпропетровщину
    Під обстріл сьогодні попали Широківська та Зеленодольська громади
    фото з відкритих джерел

    Постраждалих немає

    Російські війська обстріляли з «Градів» Широківську та Зеленодольську громади у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в Telegram.

    «З «Градів» окупанти обстріляли прикордонні території Широківської та Зеленодольської громад. По населеним пунктам не влучили, постраждалих немає», – написав Лукашук.

    В інших громадах області все спокійно й протягом дня обстрілів не було.

    «У ворога сьогодні мінус один безпілотник, який збили військові в небі над нашою областю. Уламки БПЛА впали на Полтавщині. Тиждень видався неспокійним. Нехай вихідні будуть мирними», – додав голова облради.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні російські війська продовжують обстрілювати території України. Зокрема, російські загарбники завдали низки авіаційних ударів по населених пунктах Донецької області.

    Нагадаємо, триває 107-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує спроби встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та готується до наступу у районі Слов’янська.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Рашисти знову обстріляли з «Градів» Дніпропетровщину