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Росіяни привезли на лінію фронту прах Суворова «для підняття духу», але потрапили під обстріл

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росіяни привезли на лінію фронту прах Суворова «для підняття духу», але потрапили під обстріл
Останки російського полководця тимчасово дістали з могили нібито за особистим наказом Шойгу, аби «закріпити моральний дух військових» 
фото з відкритих джерел

Прах Суворова «постраждав, але незначно», оскільки перебував у спеціальному броньованому ящику

Росіяни на окупованій частині Запорізької області по лінії фронту возили прах полководця Суворова, який привезли з Криму, і потрапили під обстріл ЗСУ. Про це з посиланням на джерело в міноборони РФ пише російський Telegram-канал «Кремлівська табакерка».

«Зібрали офіцерів навколо праху Олександра Васильовича. Помолитися, поговорити. Помилкою було зібрати їх близько до лінії фронту, в одному з пунктів управління військами. Прилетів снаряд. У підсумку, четверо загиблих і 7 поранених», – цитується джерело в міноборони.

Інші джереле також підтвердили цей факт і сказали, що прах Суворова «постраждав, але незначно», оскільки перебував у спеціальному броньованому ящику.

Зазначається, що останки російського полководця тимчасово дістали з могили нібито за особистим наказом Шойгу. Прах Сувоворова продовжать возити лінією фронту, аби «закріпити моральний дух військових» недивлячись на те, що відбулося.

Нагадаємо, Збройні сили РФ за указом російського диктатора Володимира Путіна планують сформувати дві загальновійськові армії і тридцять з'єднань, зокрема чотирнадцять дивізій і шістнадцять бригад. Про це повідомив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії міністерства.

Триває 763-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління та восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу та одному складу боєприпасів противника.

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Теги: авіація Міноборони обстріл Міноборони РФ Сергій Шойгу Telegram озброєння відео

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