Росіяни привезли на лінію фронту прах Суворова «для підняття духу», але потрапили під обстріл

Прах Суворова «постраждав, але незначно», оскільки перебував у спеціальному броньованому ящику

Росіяни на окупованій частині Запорізької області по лінії фронту возили прах полководця Суворова, який привезли з Криму, і потрапили під обстріл ЗСУ. Про це з посиланням на джерело в міноборони РФ пише російський Telegram-канал «Кремлівська табакерка».

«Зібрали офіцерів навколо праху Олександра Васильовича. Помолитися, поговорити. Помилкою було зібрати їх близько до лінії фронту, в одному з пунктів управління військами. Прилетів снаряд. У підсумку, четверо загиблих і 7 поранених», – цитується джерело в міноборони.

Інші джереле також підтвердили цей факт і сказали, що прах Суворова «постраждав, але незначно», оскільки перебував у спеціальному броньованому ящику.

Зазначається, що останки російського полководця тимчасово дістали з могили нібито за особистим наказом Шойгу. Прах Сувоворова продовжать возити лінією фронту, аби «закріпити моральний дух військових» недивлячись на те, що відбулося.

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