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    Події в Україні

    Росія продовжила заборону на польоти поблизу кордону з Україною

    Заборона на польоти торкнулася 11 аеропортів - Росія продовжила заборону на польоти поблизу кордону з Україною
    Заборона на польоти торкнулася 11 аеропортів
    фото ілюстративне

    Обмеження діють до 24 липня

    Федеральне агентство повітряного транспорту Росії продовжило заборону на польоти в центральних і південних регіонах країни до 24 липня. Про це повідомляє пресслужба Росавіації.

    Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.

    «Тимчасово обмежені польоти до аеропортів Анапа, Білгород, Брянськ, Вороніж, Геленджик, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону, Сімферополь та Еліста», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір.

    Триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

    Станом на 15 липня українська армія знищила вже 38 тис. окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія продовжила заборону на польоти поблизу кордону з Україною