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    Події в Україні

    Росія укріплює оборону на окупованих територіях, – розвідка

    Окупаційні війська почали укріплювати свою оборону - Росія укріплює оборону на окупованих територіях, – розвідка
    Окупаційні війська почали укріплювати свою оборону
    фото: Олександр Гунько

    РФ будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України

    Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області говорять про намір Росії закріпитися на цих територіях. Про це в ефірі «Крим.Реалії» повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

    «В Херсонській області, в захопленій території Запорізькій області, ми бачимо те посилення яке відбувається за рахунок переміщення військ з території Кримського півострова. А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне зараз розгортає Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України», – розповів Скібіцький.

    При цьому, якщо на першому етапі російські війська закріплювалися біля стратегічних об’єктів, зокрема, гідроелектростанції в Новій Каховці, але наразі ситуація змінилася.

    «На сьогоднішній день ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні спорудження, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії загарбати і утримувати ці території», – сказав він.

    Нагадаємо, рашисти обстріляли Миколаївщину та Херсонщину з гелікоптерів.

    Напередодні розвідка повідомила, скільки у Росії ще залишилося запасів високоточної зброї.

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    Теги: розвідка Крим росія окупанти війна Херсонщина Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Росія укріплює оборону на окупованих територіях, – розвідка