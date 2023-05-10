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Сирський розповів про ситуацію на окремих ділянках Бахмутського напрямку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сирський розповів про ситуацію на окремих ділянках Бахмутського напрямку
командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський
фото з відкритих джерел

На Бахмутському напрямку тривають одні з найважчих боїв на лінії фронту

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів. Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив у Телеграмі.

«Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів», – заявив Сирський.

За його словами, саме грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, котрі зазнали поразки та відійшли.

«Попри значну концентрацію військ та гучні заяви російських військових злочинців про наміри взяти Бахмут до 9-го травня, ворог так і не зміг захопити українське місто. Наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває», – зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Сирський також окремо відзначив «роботу 3-ї окремої штурмової бригади, яка в бою завдала ворогу потужного удару та показала міць української армії».

Раніше повідомлялося, Росія стягнула до Бахмута «вагнерівців» із усіх напрямків.

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Теги: місто фронт ворог полковник Бахмут

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