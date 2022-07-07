Стало відомо, скількох цивільних викрали окупанти на Херсонщині

З початку повномасштабної війни в Херсонській області рашисти викрали 457 осіб. Серед них – чиновники і мери ряду міст. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

Серед викрадених – мери міст Каховки, Таврійська, Скадовська, Голої Пристані, Берислава, сільські голови Новоолександрівської, Бехтерської та Милівської ОТГ, голова Чорнобаївської селищної ради та його заступник, старости сіл Стара Збурївка, Зміївка та Осокорівка, секретар Новокаховської міської ради, 17 депутатів обласної та місцевої рад, 43 правоохоронці та 2 священнослужителі. Наразі слідству відомо про звільнення 306 громадян.

«Окупанти продовжують незаконно утримувати 151 особу, серед яких депутати місцевих рад, директор Новокаховського ліцею №10, колишній Херсонський міський голова, 8 правоохоронців та інші громадяни. Загарбники і їхні посіпаки переслідують активістів і учасників мітингів, працівників ЗМІ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Венедіктова розповіла, що сьогодні прокурори ОГП повідомили про підозру псевдокурівнику Новокаховської ВДА. Він є другим організатором викрадення журналіста обласної газети «Новий день».

«За його наказом журналіста тиждень тримали прикутою до батареї, допитували і били в захопленому райвідділі поліції російські військові і незаконні збройні формування», – розповіла генпрокурор.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада на тимчасово захопленій території Херсонської області змушує родичів викрадених людей писати заяви на отримання російських паспортів в обмін на свободу.