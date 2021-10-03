Стало відомо, у якій в’язниці тримають Михайла Саакашвілі (фото)

В'язниця №12 розташована за 30 кілометрів від грузинської столиці

Михайла Саакашвілі, котрого арештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня. Тепер він перебуває в камері. Фото в'язниці, в якій утримують Саакашвілі зробив фотограф видання «Телеграф» Ян Доброносов.

В'язниця №12 розташована за 30 кілометрів від грузинської столиці. У неї звозять ексчиновників та політиків, які вчинили злочини.

Видання зазначає, що всі підходи до в'язниці №12 в місті Руставі абсолютно вільні. Сам пенітенціарний заклад охороняється в штатному режимі, а поруч з ним журналісти не помітили ніяких прихильників Михайла Саакашвілі, які вимагали б його звільнення з-під варти.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Михайло Саакашвілі, котрого напередодні затримали у Грузії, написав «лист із ув’язнення».

Як відомо, прокуратура Грузії розслідує 14 кримінальних справ проти експрезидента. Тому наявність громадянства іншої країни не може завадити йому відбувати термін на батьківщині. Відтак про екстрадицію в Україну не йдеться, заявили в прокуратурі.

Водночас адвокат Пека Басилія прокоментував заяву президентки Грузії. Звільнити Михайла Саакашвілі можна тільки помилуванням.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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