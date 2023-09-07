Суд дав дозвіл на проведення обшуку в найбільшому кол-центрі України: деталі

На столичній вулиці Івана Франка розташувався «арбітражний офіс» і «кол-центр»

У самому центрі Києва правоохоронці разом з депутатами з ТСК із протидії шахрайству в фінансовій сфері сьогодні закривають найбільший «кол-центр» України.

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Як повідомляють Факти, за попередніми даними, на шести поверхах будівлі на вулиці Івана Франка розташувався «арбітражний офіс» і «кол-центр», який належить російській групі «Хімпром», очолюваній Єгором Буркіним і Євгеном Фрідманом.

Завданням «арбітражного офісу» начебто є збір і формування баз персональних даних громадян України та ЄС з використанням різних ІТ-інструментів для подальшої передачі їх в роботу шахрайським «кол-центрам» по всій Україні.

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Факти із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляють, що після припинення роботи даного «арбітражного офісу», група «Хімпром» більше не зможе вести свою діяльність на території України. Без системного оновлення баз даних функціонування «кол-центрів» буде неможливим.

Нагадаємо, востаннє після закриття «кол-центру» «Хімпрому» на Саксаганського був спровокований з нардепом Миколою Тищенком, який долучився до боротьби з цими структурами. Тоді в мережу були викинуті записи нібито з голосами Тищенка і його дружини. Сам депутат назвав це помстою за його боротьбу з коллцентрами.