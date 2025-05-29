Сумський ТЦК порівняв службу в ЗСУ з грою Minecraft і нарвався на критику

Порівняння війни з Minecraft не дуже сподобалось користувачам соцмереж

Сумський обласний ТЦК та СП закликав молодь підписувати контракт «18-24», порівнявши військову службу у ЗСУ з грою Minecraft. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис на сторінці ТЦК у Facebook.

«У ЗСУ – так само, тільки все по-справжньому: не піксельна броня, а справжній бойовий досвід; не просто «виживання», а відповідальність за майбутнє; не віртуальна команда, а побратими на все життя... А поки хтось крафтить дерев’яний меч, інші – формують команду реального світу. І ти можеш бути серед них», – йдеться у публікації.

Також у дописі зазначається, що проєкт «Контракт 18–24» – це реальний режим виживання, розвитку й впливу.

«Грати в Minecraft – це круто. Бути в піксельному світі ЗСУ – це по-дорослому круто», – додали в ТЦК.

Проте це порівняння не дуже сподобалось користувачам соцмереж. Внаслідок цього автор допису нарвався на критику.

«Звільніть будь ласка дебіла який придумав цей допис», «Дякуємо, заскрінили. Щоб потім не п*зд*ли, що це ІПСО, взламали і так далі», «Для них війни не існує, це прикол, наче кожен день не гинуть люди, не гинуть військові», «У підвалі хлопцям яких тримаєте також даєте пограти в майнкрафт???», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом «контракт 18-24», збільшено з 16 до 24.

До слова, «контракт 18-24», який передбачає виплату 1 млн грн добровольцям, підписали вже сотні людей.