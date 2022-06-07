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    Події в Україні

    У Маріуполі окупанти влаштували роздачу гуманітарки на тлі зруйнованого Драмтеатру (відео)

    &laquo;Подарунки&raquo; передавали на площі перед зруйнованим Драматичним театром - У Маріуполі окупанти влаштували роздачу гуманітарки на тлі зруйнованого Драмтеатру (відео)
    «Подарунки» передавали на площі перед зруйнованим Драматичним театром
    фото: t.me/andriyshTime

    Санкт-Петербург подарував Маріуполю старі автобуси

    У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти влаштували показову гуманітарну акцію перед зруйнованим Драматичним театром. Про це написав радник мера Петро Андрющенко.

    Він назвав дії окупантів цинізмом. «Вчора окупанти від Санкт-Петербургу подарували Маріуполю чотири старих автобуси. Гучно. З помпою. Подарунок передавали на площі перед зруйнованим Драматичним театром. Задля створення натовпу анонсували видачу гуманітарки, яку після бравурного спічу віддали людям. Музика. Фотографуючі руйнування російські військові та посадовці. Люди в чергу за гуманітаркою. І нескінченні відео про «покращення» з вірного ракурсу спиною до руїн Драм театру. Лють. Просто Лють», – написав Андрющенко.

    Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.

    Нагадаємо, окупаційні війська закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    У Маріуполі окупанти влаштували роздачу гуманітарки на тлі зруйнованого Драмтеатру (відео)