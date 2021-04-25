У Рівному розшукують хлопця, який виїхав до Києва BlaBlaCar та зник
23 квітня Михайло виїхав з Рівного до Києва «БлаБлаКаром»
У Рівному розшукують хлопця Михайла Молдованова, який 23 квітня близько 18-ї години поїхав у Київ і досі не виходить на зв'язок.
Про пошуки молодика написала його знайома.
За словами дівчини, вчора, 23 квітня, Михайло виїхав з Рівного до Києва «БлаБлаКаром».
«Останній раз був в мережні вчора о 19:30, зі слів хлопця, він був поблизу Житомира», - йдеться у повідомленні.
Відтоді на зв'язок не виходив.
Про водія чи автомобіль жодних даних немає.
Ріст Михайла - 175см, одягнений у чорні штани, бордовий гольф, чорне пальто, великий чорний рюкзак.
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Нагадаємо, Тарас Позняков, який виїхав 4 квітня 2016 року зі Львова до Києва і знайшов попутників за допомогою сервісу BlaBlaCar, зник на шляху до місця призначення. Згодом його оголосили у розшук.
Поліція Київської області шукала Познякова в районі села Бобриця і на прилеглих територіях Києво-Святошинського району.
12 квітня на Київщині було знайдено автомобіль Познякова.
За попередньою версією поліції, водій зник через наміри зловмисників заволодіти його транспортним засобом. 4 серпня 2016 року поліція Хмельницької області затримала підозрюваного Дмитра Голуба. Другий підозрюваний – громадянин РФ Кінгісепп – був оголошений у розшук.
Позняков працював помічником судді Шевченківського районного суду.