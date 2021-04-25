У Рівному розшукують хлопця, який виїхав до Києва BlaBlaCar та зник

Розшукують 23-річного хлопця, який попутнім авто їхав із Рівного у Київ і зник

23 квітня Михайло виїхав з Рівного до Києва «БлаБлаКаром»

У Рівному розшукують хлопця Михайла Молдованова, який 23 квітня близько 18-ї години поїхав у Київ і досі не виходить на зв'язок.

Про пошуки молодика написала його знайома.

За словами дівчини, вчора, 23 квітня, Михайло виїхав з Рівного до Києва «БлаБлаКаром».

«Останній раз був в мережні вчора о 19:30, зі слів хлопця, він був поблизу Житомира», - йдеться у повідомленні.

Відтоді на зв'язок не виходив.

Про водія чи автомобіль жодних даних немає.

Ріст Михайла - 175см, одягнений у чорні штани, бордовий гольф, чорне пальто, великий чорний рюкзак.

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Нагадаємо, Тарас Позняков, який виїхав 4 квітня 2016 року зі Львова до Києва і знайшов попутників за допомогою сервісу BlaBlaCar, зник на шляху до місця призначення. Згодом його оголосили у розшук.

Поліція Київської області шукала Познякова в районі села Бобриця і на прилеглих територіях Києво-Святошинського району.

12 квітня на Київщині було знайдено автомобіль Познякова.

За попередньою версією поліції, водій зник через наміри зловмисників заволодіти його транспортним засобом. 4 серпня 2016 року поліція Хмельницької області затримала підозрюваного Дмитра Голуба. Другий підозрюваний – громадянин РФ Кінгісепп – був оголошений у розшук.

Позняков працював помічником судді Шевченківського районного суду.