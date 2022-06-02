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    Події в Україні

    У Сєвєродонецьку під хімзаводом «Азот» ховаються цивільні: Гайдай назвав кількість

    Другої &laquo;Азовсталі&raquo; не&nbsp;буде, тому що&nbsp;на&nbsp;заводі в&nbsp;Маріуполі було величезне підземне місто, якого немає на &laquo;Азоті&raquo; - У Сєвєродонецьку під хімзаводом «Азот» ховаються цивільні: Гайдай назвав кількість
    Другої «Азовсталі» не буде, тому що на заводі в Маріуполі було величезне підземне місто, якого немає на «Азоті»
    фото з відкритих джерел

    Близько 800 мирних жителів ховаються у бомбосховищах хімзаводу «Азот»

    Мирні жителі ховаються від російських обстрілів під хімзаводом «Азот» у Сєверодонецьку. Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай у коментарі Reuters.

    «Там мирні жителі у бомбосховищах, їх досить багато», – сказав він.

    Гайдай зазначив, що на об'єкті все ще можуть залишатися запаси небезпечних хімікатів. При цьому він наголосив, що другої «Азовсталі» не буде, тому що на заводі в Маріуполі було величезне підземне місто, якого немає на «Азоті».

    CNN зазначає, що сьогодні в бомбосховищах, які розташовані під хімічним заводом, переховуються близько 800 містян, серед яких є діти.

    Нагадаємо, що у вівторок окупанти під час обстрілу влучили у резервуари з азотною кислотою. Однак, як відзначив Гайдай, це жодним чином не загрожує цивільним.

    Раніше повідомлялося, що рашисти перетворюють Сєвєродонецьк на новий Маріуполь. На багатьох напрямках постійно здійснюються ворожі атаки, а населені пункти рашисти обстрілюють з артилерії та систем залпового вогню.

    Також ворог намагається захопити автошлях Лисичанськ – Бахмут, який називають «дорогою життя». Це заблокує евакуацію цивільних мешканців та постачання гуманітарних вантажів.

    Читайте також: Рашисти обстріляли сєвєродонецький «Азот»: є загиблі



    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Сєвєродонецьку під хімзаводом «Азот» ховаються цивільні: Гайдай назвав кількість