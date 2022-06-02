У Сєвєродонецьку під хімзаводом «Азот» ховаються цивільні: Гайдай назвав кількість

Другої «Азовсталі» не буде, тому що на заводі в Маріуполі було величезне підземне місто, якого немає на «Азоті»

Близько 800 мирних жителів ховаються у бомбосховищах хімзаводу «Азот»

Мирні жителі ховаються від російських обстрілів під хімзаводом «Азот» у Сєверодонецьку. Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай у коментарі Reuters.

«Там мирні жителі у бомбосховищах, їх досить багато», – сказав він.

Гайдай зазначив, що на об'єкті все ще можуть залишатися запаси небезпечних хімікатів. При цьому він наголосив, що другої «Азовсталі» не буде, тому що на заводі в Маріуполі було величезне підземне місто, якого немає на «Азоті».

CNN зазначає, що сьогодні в бомбосховищах, які розташовані під хімічним заводом, переховуються близько 800 містян, серед яких є діти.

Нагадаємо, що у вівторок окупанти під час обстрілу влучили у резервуари з азотною кислотою. Однак, як відзначив Гайдай, це жодним чином не загрожує цивільним.

Раніше повідомлялося, що рашисти перетворюють Сєвєродонецьк на новий Маріуполь. На багатьох напрямках постійно здійснюються ворожі атаки, а населені пункти рашисти обстрілюють з артилерії та систем залпового вогню.

Також ворог намагається захопити автошлях Лисичанськ – Бахмут, який називають «дорогою життя». Це заблокує евакуацію цивільних мешканців та постачання гуманітарних вантажів.







