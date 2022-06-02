Україна може повністю припинити роботу однієї із АЕС: у чому причина

У разі втрати контролю над ЗАЕС Україна повністю відключить її від мережі

У разі втрати контролю над тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією Україна повністю відключить її від мережі. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко, передає «Інтерфакс».

«Ми постійно моніторимо ситуацію із ЗАЕС разом із ДІЯРУ, і є чітке розуміння того, що вона вже в яскраво-червоній зоні. Але доки диспетчерські команди виконуються і станція тримає режим, ми не зупиняємо. Але сценарій, за яким станція може вийти з під контролю повністю і ми її зупинимо, також розглядається», – заявив Бойко.

До такого рішення можуть призести «найменші рухи у бік втрати контролю за станцією».

Проте Бойко зазначив, що енергосистема України готова та здатна впоратися з наслідками відключення ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця і розстріляли його з автоматичної зброї.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та Енергодар з 4 березня тимчасово захоплені агресорами. На майданчику атомної електростанції, окрім військових російської федерації, тривалий час незаконно перебувають представники росатому.

Попри контроль російськими військами, Запорізька атомна електростанція продовжує працювати на потреби України.

«Енергоатом» підрахував збитки від обстрілів рашистів Запорізької АЕС. Було встановлено, що окупанти, які обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, завдали шкоди як мінімум на 18,3 млрд грн.