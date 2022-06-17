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    Події в Україні

    Україна вразила вже 15 одиниць Чорноморського флоту РФ

    ЗСУ продовжують нищити флот ворога&nbsp; - Україна вразила вже 15 одиниць Чорноморського флоту РФ
    ЗСУ продовжують нищити флот ворога 
    фото з відкритих джерел

    Більшість кораблів РФ пошкоджено ракетами

    З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну захисники затопили чи пошкодили вже п’ятнадцять одиниць Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляють Збройні сили України.

    Крейсери, кораблі та катери РФ, які Україна затопила чи пошкодила за період з 24 лютого:

    • ракетний крейсер «Москва». Потоплено. Локація – в районі о. Зміїний. Потоплений двома ракетами БРК «Нептун»;
    • десантний корабель «Саратов». Потоплено. Локація – Бердянськ. Затопили за допомогою ракети «Точка-У»;
    • десантний корабель «Новочеркаськ». Пошкоджено. Локація – Бердянськ. Пошкоджено за допомогою ракети «Точка-У»;
    • десантний корабель «Цезар Куніков». Пошкоджено. Локація – Бердянськ. Пошкоджено за допомогою ракети «Точка-У»;
    • судно «Всеволод Бобров». Пошкоджено. Локація – в районі о. Зміїний. Уражений ракетою БРК «Нептун»;
    • вісім патрульних катерів «Раптор». Локації – сім одиниць в районі о. Зміїний. Один – в акваторії Маріуполя. Знищені «Байрактаром» і ПТРК;
    • один десантний катер «Серна». Локація – в районі о. Зміїний. Знищений «Байрактаром».
    • буксир «Васілій Бех». Локація – в районі о. Зміїний. Потоплений ракетами Harpoonо.

    Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад. Деталі операції тут.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація флот #stoprussia
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    Україна вразила вже 15 одиниць Чорноморського флоту РФ