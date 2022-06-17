Україна вразила вже 15 одиниць Чорноморського флоту РФ

Більшість кораблів РФ пошкоджено ракетами

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну захисники затопили чи пошкодили вже п’ятнадцять одиниць Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляють Збройні сили України.

Крейсери, кораблі та катери РФ, які Україна затопила чи пошкодила за період з 24 лютого:

ракетний крейсер «Москва». Потоплено. Локація – в районі о. Зміїний. Потоплений двома ракетами БРК «Нептун»;

десантний корабель «Саратов». Потоплено. Локація – Бердянськ. Затопили за допомогою ракети «Точка-У»;

десантний корабель «Новочеркаськ». Пошкоджено. Локація – Бердянськ. Пошкоджено за допомогою ракети «Точка-У»;

десантний корабель «Цезар Куніков». Пошкоджено. Локація – Бердянськ. Пошкоджено за допомогою ракети «Точка-У»;

судно «Всеволод Бобров». Пошкоджено. Локація – в районі о. Зміїний. Уражений ракетою БРК «Нептун»;

вісім патрульних катерів «Раптор». Локації – сім одиниць в районі о. Зміїний. Один – в акваторії Маріуполя. Знищені «Байрактаром» і ПТРК;

один десантний катер «Серна». Локація – в районі о. Зміїний. Знищений «Байрактаром».

буксир «Васілій Бех». Локація – в районі о. Зміїний. Потоплений ракетами Harpoon о.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад. Деталі операції тут.

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