Українка купила в супермаркеті курку, яка світиться в темноті (фото)

У мешканки Івано-Франківська навіть на пальцях світився жир

Мешканка Івано-Франківська поскаржилася у мережі на м’ясо, яке вона купила в супермаркеті, адже курка світилася в темряві.

Про це Олена Заславська розповіла у Facebook-спільноті «Комуналка ІФ».

«Люди, хто відразу не здогадався, що це таке на картинці, розповідаю: купила у «Сільпо» курятину, кинула в борщ, і дала шматочок кішці. Кішка не з'їла... Вночі встаю – а воно світиться! Тільки що голограми не транслює. То чи є серед вас харчовики чи просто знаючі люди, які можуть пояснити це явище?», – написала Олена.

Жінка розповіла, що зварила із купленого м’яса борщ, але коли викидала шматочок курятини до смітника, то жир на пальцях світився.

Авторка посту написала про курку в пресцентр супермаркету та чекає відповіді.

Тим часом в мережі знайшли відповідь на питання споживачки, адже є багато новин про м’ясо, яке світиться.

Зокрема, директор генерального управління з харчових продуктів в австралійському штаті Південний Вельс Джордж Дейві понад 10 років тому розповідав, що мінімум двічі на місяць отримує дзвінки про м’ясо, яке світиться у темряві.

Експерт пояснив: м’ясо не радіоактивне, а світиться нешкідлива бактерія, яка живе практично в будь-якому м'ясі або рибі.

«Зрозуміло, що багато хто з нас були б шоковані, побачивши, як продукти світяться, але тут важливо пам'ятати, що флуоресцентний мікроорганізм не викликає харчових отруєнь», – додав експерт.