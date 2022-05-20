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    Події в Україні

    В Енергодарі протестують рятувальники: рашисти викрали керівника пожежної частини (фото, відео)

    В Енергодарі пожежна частина вийшла на протест рашистам - В Енергодарі протестують рятувальники: рашисти викрали керівника пожежної частини (фото, відео)
    В Енергодарі пожежна частина вийшла на протест рашистам
    фото: t.me/orlovdmytroEn

    Загарбники викрали керівника пожежної частини

    Сьогодні, 20 травня, в Енергодарі рятувальники вийшли на акцію протесту. Про це повідомив Міський голова Енергодара.

    Рятувальники протестують через те, що російські загарбники викрали керівника місцевої пожежної частини.

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    В Енергодарі протестують рятувальники: рашисти викрали керівника пожежної частини (фото, відео)
    В Енергодарі протестують рятувальники: рашисти викрали керівника пожежної частини (фото, відео)

    «В Енергодарі пожежна частина вийшла на протест рашистам, які викрали начальника частини Віталія Трояна», – написав він.

    Нагадаємо, мер Енергодара Дмитро Орлов висміяв нові «досягнення» рашистів на території окупованого Енергодара.

    Зокрема Орлов відзначив, що не досягли успіху у будуванні свого «руського миру», вони навіть не змогли платити колаборантам зарплати.

    Теги: росія окупанти війна протест Україна окупація Енергодар #stoprussia
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    В Енергодарі протестують рятувальники: рашисти викрали керівника пожежної частини (фото, відео)