В Енергодарі протестують рятувальники: рашисти викрали керівника пожежної частини (фото, відео)

В Енергодарі пожежна частина вийшла на протест рашистам

Загарбники викрали керівника пожежної частини

Сьогодні, 20 травня, в Енергодарі рятувальники вийшли на акцію протесту. Про це повідомив Міський голова Енергодара.

Рятувальники протестують через те, що російські загарбники викрали керівника місцевої пожежної частини.

«В Енергодарі пожежна частина вийшла на протест рашистам, які викрали начальника частини Віталія Трояна», – написав він.

Нагадаємо, мер Енергодара Дмитро Орлов висміяв нові «досягнення» рашистів на території окупованого Енергодара.

Зокрема Орлов відзначив, що не досягли успіху у будуванні свого «руського миру», вони навіть не змогли платити колаборантам зарплати.