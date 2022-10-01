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В окупованому Бельбеку вибухи: горить аеропорт (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В окупованому Бельбеку вибухи: горить аеропорт (відео)
У Криму знову пролунали вибухи
фото: @chpcrimeabot

Окупанти пишуть, що на аеродромі Бельбек виникла позаштатна ситуація

У тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. ЗМІ пишуть про пожежу в аеропорту Бельбека.

Летовище розташоване в тимчасово окупованому місті Севастополь. Також вибухи почули в районі курортного мікрорайону Любимівка, що у північній частині Севастополя.

Окупанти пишуть, що на аеродромі Бельбек виникла позаштатна ситуація. За інформацією рятувальників під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і спалахнув.

Наразі на місці працюють пожежники.

Нагадаємо,  ввечері 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.

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Теги: вибух Крим літак

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