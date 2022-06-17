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    Події в Україні

    Ворог обстріляв Дніпропетровщину з артилерії

    Окупанти продовжують обстрілювати території України&nbsp; - Ворог обстріляв Дніпропетровщину з артилерії
    Окупанти продовжують обстрілювати території України 
    фото з відкритих джерел

    Противник поцілив по селу Велика Костромка

    Рашисти знову обстріляли Дніпропетровщину з артилерії. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

    «Пізно увечері ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Поцілив по селу Велика Костромка. На щастя, ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

    Резніченко зазначив, що вночі в області також була одна тривога, проте обійшлося без обстрілів.

    Нагадаємо, що російські окупанти вчора, 16 червня, двічі обстріляли Дніпропетровщину. Під обстріли потрапили Зеленодольська та Широківська громади Криворізького району. У Широківській громаді ворожі снаряди поцілили у поле з пшеницею. Там виникла пожежа значних масштабів.

    До слова, триває 114-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Ворог обстріляв Дніпропетровщину з артилерії