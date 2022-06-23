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    Події в Україні

    Ворог стягує на територію України підрозділи з усіх куточків РФ

    На Донбас прибула морська піхота Тихоокеанського флоту РФ - Ворог стягує на територію України підрозділи з усіх куточків РФ
    На Донбас прибула морська піхота Тихоокеанського флоту РФ
    фото з відкритих джерел

    12 «Градів» гнатимуть в Україну 10 тис. км

    Російське військове командування стягує на територію України підрозділи з усієї РФ, зокрема з Далекого Сходу. Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

    «На тимчасово окуповану частину Донецької області прибуло батальйонно тактична група (БТГр) 155 окремої бригади морської піхоти (Владивосток) Тихоокеанського флоту. До кінця червня планується на тимчасову окуповану частину Запорізької області доставити БТГр 83 окремої десантно-штурмової бригади (Уссурійськ)», – йдеться в повідомленні.

    Також було зафіксовано відправлення ешелону з технікою, у складі 12 ракетних систем залпового вогню «Град», 60 окремої мотострілецької бригади 5А Східного військового округу з н.п. Монастирище.

    «12 «Градів» гнатимуть в Україну 10 тис. кілометрів, щоб ті згоріли в Україні за 10 хвилин», – зазначили в ЗСУ.

    Нагадаємо, триває 120 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Українські воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ворог стягує на територію України підрозділи з усіх куточків РФ